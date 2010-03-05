Обработка событий QuickTime Hot Spot

Нужно написать программу (C++, Delphi), которая загружает в себя quicktime 3d панараму с активными зонами и реагирует на события mouseover, mouseout, mouseenter, mouseleave над зонами квиктайма, выполняя при этом определенные действия.

Подгрузка в эту же программу flash объектов и их взаимодействие с quicktime объектами согласно приложенному ТЗ.

Есть исходный код аналогичного программы на C++ (в приложении)

Дополнительная информация в приложениях

Скачать приложения можно тут http://slil.ru/28746927

Отправляйте мне личные сообщения с вопросами, если таковые возникнут.

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