Обработка событий QuickTime Hot Spot

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок130 просмотров

Нужно написать программу (C++, Delphi), которая загружает в себя quicktime 3d панараму с активными зонами и реагирует на события mouseover, mouseout, mouseenter, mouseleave над зонами квиктайма, выполняя при этом определенные действия.

Подгрузка в эту же программу flash объектов и их взаимодействие с quicktime объектами согласно приложенному ТЗ.

Есть исходный код аналогичного программы на C++ (в приложении)

Дополнительная информация в приложениях

Скачать приложения можно тут http://slil.ru/28746927

Отправляйте мне личные сообщения с вопросами, если таковые возникнут.

Без предоплаты

Срок: до 12 марта, не позже, лучше раньше.

Сдача проекта позже 12 марта (22:00 по мск) недопустима и оплачиваться не будет

Delphi
15 лет назад
gerbill
Михаил 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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