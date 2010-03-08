Портировать 50 строк кода с С++ на Delphi

Есть исходный код на Си, нужно перенести его на Delphi.

Код содержит в себе 1 функцию HPF (Hodrick Prescott Filter, который в т.ч. используется для графического отображения тренда заданного массива движения цен и его сглаживания) и состоит примерно из 50 строк.

Я пробовал портировать его сам, но в получившийся Delphi-код закралась неизвестная мне ошибка и график переодически "уезжает" вверх или вниз. Что немудрено, учитывая мои нулевые познания в языке Си. Предположительно ошибка может быть в следствии отсутствия в коде на Си обработки ситуации с делением на 0, которую на Delphi приходится обрабатывать.

Жду ваши предложения.