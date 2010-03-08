Портировать 50 строк кода с С++ на Delphi

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Завершен12 заявок310 просмотров

Есть исходный код на Си, нужно перенести его на Delphi.

Код содержит в себе 1 функцию HPF (Hodrick Prescott Filter, который в т.ч. используется для графического отображения тренда заданного массива движения цен и его сглаживания) и состоит примерно из 50 строк.

Я пробовал портировать его сам, но в получившийся Delphi-код закралась неизвестная мне ошибка и график переодически "уезжает" вверх или вниз. Что немудрено, учитывая мои нулевые познания в языке Си. Предположительно ошибка может быть в следствии отсутствия в коде на Си обработки ситуации с делением на 0, которую на Delphi приходится обрабатывать.

Жду ваши предложения.

Delphi
15 лет назад
Ariloum
Денис 
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Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-pro
17 лет в сервисе
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7 лет назад
15 лет назад
$22
1 день
Александр профессионально подошел к вопросу и выполнил работу очень быстро и качественно. По своей инициативе сделал тестирующий модуль. Было приятно иметь с ним дело.
Хороший заказчик. Внимательно проверил модуль. Аргументировано указал на ошибки. Своевременно оплатил.

Заявки фрилансеров

alex-pro
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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