Нужно разработать программу или библиотеку под Windows, которая бы по переданным параметрам подключения: адрес, логин, пароль; и по предоставленным данным (далее - ПД): наименование альбома или картинка + описание подключилась бы к сайту, загрузила бы ...
Портировать 50 строк кода с С++ на Delphi
Есть исходный код на Си, нужно перенести его на Delphi.
Код содержит в себе 1 функцию HPF (Hodrick Prescott Filter, который в т.ч. используется для графического отображения тренда заданного массива движения цен и его сглаживания) и состоит примерно из 50 строк.
Я пробовал портировать его сам, но в получившийся Delphi-код закралась неизвестная мне ошибка и график переодически "уезжает" вверх или вниз. Что немудрено, учитывая мои нулевые познания в языке Си. Предположительно ошибка может быть в следствии отсутствия в коде на Си обработки ситуации с делением на 0, которую на Delphi приходится обрабатывать.
Жду ваши предложения.
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