Ariloum

Денис Ariloum

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программирование Механичкских Торговых Систем ( МТС )

Программирование Механичкских Торговых Систем ( МТС )

Портфолио
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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