Программирование Механичкских Торговых Систем ( МТС )
Программирование Механичкских Торговых Систем ( МТС )
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- Механическая Торговая Система ( МТС )196 просмотров
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Веб-программирование
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Прикладное ПО
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Разработка игр
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Системное программирование
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Тестирование ПО
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Управление проектами
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