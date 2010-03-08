Программа на делфи - парсер

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок419 просмотров

Программ на делфи

Срок 2-3 недели

нужно чтобы погода парсилась с сайта rp5.by по городам Беларуси

насчет городов - только крупные

там на главной на том сайте что я указал есть именно те города что нужны

или нажми на сцылку "Беларусь", они там

это основная задача

Суть проекта в том, чтобы сливать из интернета информацию о погоде и выводить ее в окно проги.

нужно чтоб на главной форме проги была карта Беларуси, а на ней отмечены областные центры и города, что покрупнее (на том сайте они есть, увидишь)

пользователь нажимает на иконку города и получает погоду, взятую с сайта, в красивом виде

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Delphi
15 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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