Программа на делфи - парсер

Программ на делфи

Срок 2-3 недели

нужно чтобы погода парсилась с сайта rp5.by по городам Беларуси

насчет городов - только крупные

там на главной на том сайте что я указал есть именно те города что нужны

или нажми на сцылку "Беларусь", они там

это основная задача

Суть проекта в том, чтобы сливать из интернета информацию о погоде и выводить ее в окно проги.

нужно чтоб на главной форме проги была карта Беларуси, а на ней отмечены областные центры и города, что покрупнее (на том сайте они есть, увидишь)

пользователь нажимает на иконку города и получает погоду, взятую с сайта, в красивом виде

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