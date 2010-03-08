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Программа на делфи - парсер
Программ на делфи
Срок 2-3 недели
нужно чтобы погода парсилась с сайта rp5.by по городам Беларуси
насчет городов - только крупные
там на главной на том сайте что я указал есть именно те города что нужны
или нажми на сцылку "Беларусь", они там
это основная задача
Суть проекта в том, чтобы сливать из интернета информацию о погоде и выводить ее в окно проги.
нужно чтоб на главной форме проги была карта Беларуси, а на ней отмечены областные центры и города, что покрупнее (на том сайте они есть, увидишь)
пользователь нажимает на иконку города и получает погоду, взятую с сайта, в красивом виде
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