Создание технического задания для программеров

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки250 просмотров

Нужна помощь в написании техничесокго задания програмы для блогинга.

ваша задача понять мои идеи и переписать их на бумагу чтобы програмер поняли что я хочу.

знание составления тех. заданий + programming необходимо

15 лет назад
eliasbowmann
Боуман 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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