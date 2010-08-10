Написание программы античита (процессы, скриншоты)

Техническое задание.

Требуется написание программы античита.

В программе всего пару кнопок, основное – начать сканирование, остановить сканирование.

Программа при запуске, проверяет наличие обновлений на нашем сайте при необходимости автоматически обновляется, записывает текущее время сервера а так же время установленное в операционной системе.

При нажатии кнопки начать сканирование, собирает информацию о запускаемых и запущенных процесах в лог файл, так же при запуске игры (определенного процесса) начинает делать скриншоты, и тоже записывает их в лог, лог пишется в зашифрованном виде. После чего лог загружается на сайт непосредственно пользователем самостоятельно – после чего его обрабатывает php парсер, который расшифровывает файл, вытаскивает из него информацию о процессах, и скриншоты и сохраняет на сайте.

Более подробно о программе.

Программа должна работать на всех операционных системах Windows. (в том числе и 64битных)

Нельзя использовать библиотеки WMI, можно использовать API Windows или Framework.

Требуется мимниальные действия пользователя для того что бы начать пользоватся программой скачал нажал запустить , всё.

Шифровка файла должна производится по ключу полученному на нашем сайте (что бы его можно было изменить нам самостоятельно).

Обновление программы должно производится автоматически.

Запуск программы невозможен после запуска программ (игр) в которых необходимо делать скриншоты.

Античит должен уметь выявлять и записывать скрытые процессы и их данные (к примеру скрытые программой HideToolz).

Скриншоты должны делатся в случайный момент с промежутком от 2 до 6 минут, в двух вариантах OpenGL (Direct3d) и стандартный принтскрин (в операционных системах типа Windows 7 вторые – делают скриншоты рабочего стола) это необходимо что бы исключить подмену скриншотов во время работы программы.

При внезапной остановке программы, лог античита должен быть читаемым парсером лога (к примеру если перезагрузился компьютер) лог можно будет загрузить всё равно на сайт – и он пропарсится.

В лог так же должен записыватся ID компьютера.

Информация о процессе должна включать в себя, HASH, размер, от куда запущена, лог командной строки, заголовок окна, подключаемые dll.

Есть рабочий PHP API для обработки логов, а так же есть рабочий вариант программы для ознакомления. Но требуется написать такую программу с нуля.

Потребуется подписать документ о неразглашении исходников и алгоритмов работы программы и выслать его нам заказным письмом, так же нам понадобятся исходники программы.

Программа в будующем потребует обновлений (соответственно не бесплатно), так что если вы не сможете предоставить нам обновления - не предлагайте свою кандидатуру.

Прилагаю рабочий вариант программы для ознакомления.