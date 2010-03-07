Модификация или разработка торрент-клиента

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  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки230 просмотров

Необходимо модифицировать или разработать консольный торрент клиент для windows,

с возможностью закачивать торрент-файлы в потоковом режиме для последующего

воспроизведения их видеоплеером прямо в момент скачивания.

15 лет назад
moscow26
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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