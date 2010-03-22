CD-каталог + прайс-лист

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки258 просмотров

Для начала - есть старый вариант каталога, разработанный в AutoPlay Media Studio 7.0.

Ссылка на архив прилагается (17Мб): http://ifolder.ru/16764808

Нужен новый интерактивный каталог + прайс-лист для записи на CD.

Сам продукт должен работать следующим образом:

1. Загружаем CD

2. Идет проверка на наличие интернета:

- есть интернет: происходит загрузка прайс-листов с сайта http://unimedao.ru/price/ в оболочку

- нет интернета: происходит загрузка прайс-листов с этого CD.

Средство разработки может быть любым, если обоснуете выбор, но я склоняюсь к флешу.

- Новый вариант должен выглядеть как старый, но при этом он должен разворачиваться на весь экран и корректно работать под любыми разрешениями и ОС.

- Масштабирование должно происходить с минимальными потерями для графики и без потерь для текста.

- должен быть autorun.

В старом приложении загрузка прайсов - это просто подгрузка соответствующих .xls-файлов из поддиректории.

Содержимое каталога меняться динамически не должно, т.е. его можно просто сверстать по образу и подобию старого варианта.

От вас мне нужны сроки, обоснованная стоимость и ваше портфолио.

15 лет назад
work4time
Николай 
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$70
1 день
Большое спасибо Виктору за хорошую работу! Все выполнено в соответствии с ТЗ. При этом Виктор отнесся к работе с инициативой, вниманием и ответственностью. Я очень доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик, четко ставит задачу и вовремя платит

Заявки фрилансеров

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание программы античита (процессы, скриншоты)

    $500

    Техническое задание. Требуется написание программы античита. В программе всего пару кнопок, основное – начать сканирование, остановить сканирование. Программа при запуске, проверяет наличие обновлений на нашем сайте при необходимости автоматически обновляется, записывает текущее ...

    PHP
    Прикладное ПО2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Аналог буксов, только с картинками

    Юзеру показывается большая картинка-он ее каментирует.Каменты в 2 базЫ. После определенного срока,юзер смотрит на те каменты, которые защитаны и по которым будут проплачены $ Ставим : Ограничение на камент ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Система посылки файлов на телефоны через bluetooth

    $500

    Необходимо разработать несколько модулей для организации передачи файлов с компьютера на мобильные телефоны через bluetooth. Система должна вести поиск мобильных телефонов в радиусе своего действия и при обнаружении организовывать передачу файлов на ...

    ApacheLinuxPythonUbuntu
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Алгоритм фильтрации изображения

    $1000

    Нужна быстрая разработка эффективного алгорится фильтрации изображения. Как выглядит исходное изображение, и что должно получиться в итоге - прикреплено в картинке к проекту. Код должен быть написан на Delphi. Быстродействие - не ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программа приема заказов и расчета себестоимости

    Должна быть написана на любом языке и выполнять следующие функции: Исходные данные 1.1 Исходными данными является таблица критериев фургона (ТКФ). 1.2 Основные исходные данные должны отображаться в одном окне. Допускается выполнить в ...

    Прикладное ПО26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа на делфи - парсер

    $60

    Программ на делфи Срок 2-3 недели нужно чтобы погода парсилась с сайта rp5.by по городам Беларуси насчет городов - только крупные там на главной на том сайте что я ...

    Delphi
    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание технического задания для программеров

    Нужна помощь в написании техничесокго задания програмы для блогинга. ваша задача понять мои идеи и переписать их на бумагу чтобы програмер поняли что я хочу. знание составления тех. заданий + ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модификация или разработка торрент-клиента

    Необходимо модифицировать или разработать консольный торрент клиент для windows, с возможностью закачивать торрент-файлы в потоковом режиме для последующего воспроизведения их видеоплеером прямо в момент скачивания.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Портировать 50 строк кода с С++ на Delphi

    Есть исходный код на Си, нужно перенести его на Delphi. Код содержит в себе 1 функцию HPF (Hodrick Prescott Filter, который в т.ч. используется для графического отображения тренда заданного массива движения цен и его ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад