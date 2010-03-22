CD-каталог + прайс-лист

Для начала - есть старый вариант каталога, разработанный в AutoPlay Media Studio 7.0.

Ссылка на архив прилагается (17Мб): http://ifolder.ru/16764808

Нужен новый интерактивный каталог + прайс-лист для записи на CD.

Сам продукт должен работать следующим образом:

1. Загружаем CD

2. Идет проверка на наличие интернета:

- есть интернет: происходит загрузка прайс-листов с сайта http://unimedao.ru/price/ в оболочку

- нет интернета: происходит загрузка прайс-листов с этого CD.

Средство разработки может быть любым, если обоснуете выбор, но я склоняюсь к флешу.

- Новый вариант должен выглядеть как старый, но при этом он должен разворачиваться на весь экран и корректно работать под любыми разрешениями и ОС.

- Масштабирование должно происходить с минимальными потерями для графики и без потерь для текста.

- должен быть autorun.

В старом приложении загрузка прайсов - это просто подгрузка соответствующих .xls-файлов из поддиректории.

Содержимое каталога меняться динамически не должно, т.е. его можно просто сверстать по образу и подобию старого варианта.

От вас мне нужны сроки, обоснованная стоимость и ваше портфолио.