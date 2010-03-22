Техническое задание. Требуется написание программы античита. В программе всего пару кнопок, основное – начать сканирование, остановить сканирование. Программа при запуске, проверяет наличие обновлений на нашем сайте при необходимости автоматически обновляется, записывает текущее ...
CD-каталог + прайс-лист
Для начала - есть старый вариант каталога, разработанный в AutoPlay Media Studio 7.0.
Ссылка на архив прилагается (17Мб): http://ifolder.ru/16764808
Нужен новый интерактивный каталог + прайс-лист для записи на CD.
Сам продукт должен работать следующим образом:
1. Загружаем CD
2. Идет проверка на наличие интернета:
- есть интернет: происходит загрузка прайс-листов с сайта http://unimedao.ru/price/ в оболочку
- нет интернета: происходит загрузка прайс-листов с этого CD.
Средство разработки может быть любым, если обоснуете выбор, но я склоняюсь к флешу.
- Новый вариант должен выглядеть как старый, но при этом он должен разворачиваться на весь экран и корректно работать под любыми разрешениями и ОС.
- Масштабирование должно происходить с минимальными потерями для графики и без потерь для текста.
- должен быть autorun.
В старом приложении загрузка прайсов - это просто подгрузка соответствующих .xls-файлов из поддиректории.
Содержимое каталога меняться динамически не должно, т.е. его можно просто сверстать по образу и подобию старого варианта.
От вас мне нужны сроки, обоснованная стоимость и ваше портфолио.
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