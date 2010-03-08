Программа приема заказов и расчета себестоимости

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт26 заявок477 просмотров

Должна быть написана на любом языке и выполнять следующие функции:

Исходные данные

1.1 Исходными данными является таблица критериев фургона (ТКФ).

1.2 Основные исходные данные должны отображаться в одном окне. Допускается выполнить в окне закладки.

1.3 Выбор любого из критериев должен изменять возможность выбора зависимых от него критериев

1.4 У пользователя не должно быть возможности вручную установить значение, какого либо критерия.

1.5 Перечень наименований, цен и единиц измерения материалов и комплектующих, используемых в производстве (задается неявно, в виде таблицы Excel).

1.6 Трудоемкость типовых операций

2. Блок расчета

2.1 Рассчитываются: наименование, количество и стоимость материалов, необходимых для сборки данного вида продукции.

2.2. Рассчитывается трудоемкость изготовления изделия

2.3 Определяется конструкция изделия и формируется код КД

3. Результат

3.1 При нажатии на кнопку «Сформировать изделие» появляется новое диалоговое окно с информацией:

- перечень всех выбранных характеристик изделия

- цена изделия в 3-х вариантах: для розницы, для дилера, для корпоративного клиента

- стоимость материалов и комплектующих

- стоимость работ по данному изделию

- предполагаемый маржинальный доход

3.2 В новом окне (см.п.3.1) должна быть возможность (управление кнопками):

3.2.1 - распечатки КД на изделие по коду, созданному в п.п.2.3

3.2.2 - демонстрации данных по времени изготовления изделия на каждом этапе производства

3.2.3 - распечатки заказ-наряда в виде, защищенном от подделки (н-р: штрих-код)

3.2.4 - распечатки коммерческого предложения для потенциального клиента

4 Прочие требования

4.1 Должна осуществляться нумерация и архивация распечатанных заказ-нарядов и коммерческих предложений

4.2 Уровень доступа

- менеджер должен иметь уровень доступа только к результатам п. 3.1 и п. 3.2.3 и п. 3.2.4.

- конструктор должен иметь возможность доступа только к файлам КД и п. 3.2.1

- директор производства должен иметь доступ к п. 3.2.1, 3.2.2

- директор должен иметь полный доступ ко всем элементам программы.

4.3 Администрирование

- исходные данные, используемые в окнах программы должны храниться в читаемом виде с возможностью их корректировки (добавления – удаления – замены)

- код программы должен иметь ключевые переменные и должна быть возможность изменения значений этих переменных непосредственно в программе.

4.4 Программа должна работать в сетевом режиме.

4.5 Программа не должна быть привязана или быть написана на 1С

15 лет назад
Vadio
Вадим 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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