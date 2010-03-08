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Программа приема заказов и расчета себестоимости
Должна быть написана на любом языке и выполнять следующие функции:
Исходные данные
1.1 Исходными данными является таблица критериев фургона (ТКФ).
1.2 Основные исходные данные должны отображаться в одном окне. Допускается выполнить в окне закладки.
1.3 Выбор любого из критериев должен изменять возможность выбора зависимых от него критериев
1.4 У пользователя не должно быть возможности вручную установить значение, какого либо критерия.
1.5 Перечень наименований, цен и единиц измерения материалов и комплектующих, используемых в производстве (задается неявно, в виде таблицы Excel).
1.6 Трудоемкость типовых операций
2. Блок расчета
2.1 Рассчитываются: наименование, количество и стоимость материалов, необходимых для сборки данного вида продукции.
2.2. Рассчитывается трудоемкость изготовления изделия
2.3 Определяется конструкция изделия и формируется код КД
3. Результат
3.1 При нажатии на кнопку «Сформировать изделие» появляется новое диалоговое окно с информацией:
- перечень всех выбранных характеристик изделия
- цена изделия в 3-х вариантах: для розницы, для дилера, для корпоративного клиента
- стоимость материалов и комплектующих
- стоимость работ по данному изделию
- предполагаемый маржинальный доход
3.2 В новом окне (см.п.3.1) должна быть возможность (управление кнопками):
3.2.1 - распечатки КД на изделие по коду, созданному в п.п.2.3
3.2.2 - демонстрации данных по времени изготовления изделия на каждом этапе производства
3.2.3 - распечатки заказ-наряда в виде, защищенном от подделки (н-р: штрих-код)
3.2.4 - распечатки коммерческого предложения для потенциального клиента
4 Прочие требования
4.1 Должна осуществляться нумерация и архивация распечатанных заказ-нарядов и коммерческих предложений
4.2 Уровень доступа
- менеджер должен иметь уровень доступа только к результатам п. 3.1 и п. 3.2.3 и п. 3.2.4.
- конструктор должен иметь возможность доступа только к файлам КД и п. 3.2.1
- директор производства должен иметь доступ к п. 3.2.1, 3.2.2
- директор должен иметь полный доступ ко всем элементам программы.
4.3 Администрирование
- исходные данные, используемые в окнах программы должны храниться в читаемом виде с возможностью их корректировки (добавления – удаления – замены)
- код программы должен иметь ключевые переменные и должна быть возможность изменения значений этих переменных непосредственно в программе.
4.4 Программа должна работать в сетевом режиме.
4.5 Программа не должна быть привязана или быть написана на 1С
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