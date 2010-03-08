Система посылки файлов на телефоны через bluetooth

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки194 просмотра

Необходимо разработать несколько модулей для организации передачи файлов с компьютера на мобильные телефоны через bluetooth.

Система должна вести поиск мобильных телефонов в радиусе своего действия и при обнаружении организовывать передачу файлов на телефоны.

Особенности работы системы:

- поддержка параллельной передачи на несколько телефонов и параллельная работа через несколько USB-Bluetooth адаптеров

- контроль и предотвращение повторной посылки файлов

- организация взаимодействия модулей посредством обмена сообщениями через Apache ActiveMQ по протоколу STOMP

- реализация на языке Python 3.0

- платформа Ubuntu Linux Server 9.10

Мы предоставим:

* компьютер содержащий установленную Ubuntu 9.10

* USB Hub и несколько USB донглов

* исходные коды ПО-прототипа посылки файлов на Python

Вам необходимо реализовать:

* Компоненты системы

* Отладить одновременную передачу файлов на несколько телефонов

* Установить и настроить на предоставленном компьютере ActiveMQ и все необходимые библиотеки

* Продемонстрировать работу системы

Результат работы - необходимо предоставить:

* исходные коды разработанных компонент системы

* настройки ActiveMQ

* краткую инструкцию - какие утилиты, пакеты были установлены на компьютер для разработки и как настроены

Местоположение - Киев.

Если будете разрабатывать проект на собственном оборудовании - рассмотрим другие города.

Оплата:

- наличная

- безналичный перевод на счет в Украинском банке

- lliqpay

Более подробное описание в документе: http://docs.google.com/View?id=ddpm4hvn_65d979z6fd

ApacheLinuxPythonUbuntu
15 лет назад
szab
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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