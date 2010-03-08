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Система посылки файлов на телефоны через bluetooth
Необходимо разработать несколько модулей для организации передачи файлов с компьютера на мобильные телефоны через bluetooth.
Система должна вести поиск мобильных телефонов в радиусе своего действия и при обнаружении организовывать передачу файлов на телефоны.
Особенности работы системы:
- поддержка параллельной передачи на несколько телефонов и параллельная работа через несколько USB-Bluetooth адаптеров
- контроль и предотвращение повторной посылки файлов
- организация взаимодействия модулей посредством обмена сообщениями через Apache ActiveMQ по протоколу STOMP
- реализация на языке Python 3.0
- платформа Ubuntu Linux Server 9.10
Мы предоставим:
* компьютер содержащий установленную Ubuntu 9.10
* USB Hub и несколько USB донглов
* исходные коды ПО-прототипа посылки файлов на Python
Вам необходимо реализовать:
* Компоненты системы
* Отладить одновременную передачу файлов на несколько телефонов
* Установить и настроить на предоставленном компьютере ActiveMQ и все необходимые библиотеки
* Продемонстрировать работу системы
Результат работы - необходимо предоставить:
* исходные коды разработанных компонент системы
* настройки ActiveMQ
* краткую инструкцию - какие утилиты, пакеты были установлены на компьютер для разработки и как настроены
Местоположение - Киев.
Если будете разрабатывать проект на собственном оборудовании - рассмотрим другие города.
Оплата:
- наличная
- безналичный перевод на счет в Украинском банке
- lliqpay
Более подробное описание в документе: http://docs.google.com/View?id=ddpm4hvn_65d979z6fd
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