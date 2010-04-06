Сделать программу (визуально Продажа товаров)

Целевая установка. Проектирование средствами визуально-ориентированных языков программирования информационно-справочной системы по указанной предметной области с элементами обеспечения потребителей регламентными и нерегламентными (произвольными) запросами.

Основные решаемые вопросы.

1. Разработать состав и структуру информационной базы автоматизированных рабочих мест отделов предприятия, включающей не менее 7 реквизитов, организованной в виде файла прямого доступа или формата *.MDB(СУБД ACCESS или DATA MANAGER VB ) мощностью не менее 10 записей, для чего:

• Разработать структуру проекта и реализовать разработку приложения, позволяющего производить:

ввод и удаление записей,

контроль(синтаксический,семантический),

корректировку,

накопление,

просмотр,

поиск по одному из реквизитов базы данных,

фильтрацию по выбранному реквизиту

• Реализовать получение элементарной статистики на основе имеющихся числовых реквизитов(статистики: среднее, минимум, максимум, стандартное отклонение, дисперсия) с возможностью записи результатов в файл(БД) и возможностью просмотра содержимого файла в качестве регламентного запроса.

• Предусмотреть возможность сортировки файла по одному из ключей.

3. Провести отладку и подготовить краткое описание(помощь) в контуре комплекса(электронный вариант, общий или контекстный).

===============================ЗАДАНИЕ================================

Продажа товаров с оптового склада( прием, продажа, уценка, списание, гибкий перерасчет оплат в зависимости от объемов, страховое возмещение при задержках при продаже «с колес»….)