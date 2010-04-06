Производим набор опытных кандидатов, специалистов-програмистов в данной области для дальнейшего плодотворного сотрудничества в большом проекте по Логистике(склад): програмирование БД Oracle SQL v 12, WMS v 12.1.1.12, java приложений. При выборе учитываеться: -опыт, навыки, ...
Сделать программу (визуально Продажа товаров)
Целевая установка. Проектирование средствами визуально-ориентированных языков программирования информационно-справочной системы по указанной предметной области с элементами обеспечения потребителей регламентными и нерегламентными (произвольными) запросами.
Основные решаемые вопросы.
1. Разработать состав и структуру информационной базы автоматизированных рабочих мест отделов предприятия, включающей не менее 7 реквизитов, организованной в виде файла прямого доступа или формата *.MDB(СУБД ACCESS или DATA MANAGER VB ) мощностью не менее 10 записей, для чего:
• Разработать структуру проекта и реализовать разработку приложения, позволяющего производить:
ввод и удаление записей,
контроль(синтаксический,семантический),
корректировку,
накопление,
просмотр,
поиск по одному из реквизитов базы данных,
фильтрацию по выбранному реквизиту
• Реализовать получение элементарной статистики на основе имеющихся числовых реквизитов(статистики: среднее, минимум, максимум, стандартное отклонение, дисперсия) с возможностью записи результатов в файл(БД) и возможностью просмотра содержимого файла в качестве регламентного запроса.
• Предусмотреть возможность сортировки файла по одному из ключей.
3. Провести отладку и подготовить краткое описание(помощь) в контуре комплекса(электронный вариант, общий или контекстный).
===============================ЗАДАНИЕ================================
Продажа товаров с оптового склада( прием, продажа, уценка, списание, гибкий перерасчет оплат в зависимости от объемов, страховое возмещение при задержках при продаже «с колес»….)
Выбранный исполнитель
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