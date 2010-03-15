Задача для специалиста по GPSS (Micro GPSS)

Нужно построить модель описывающую процесс покупок для продовольственного магазина. Все исходные данные предоставлю. Задача по идее простая, вот только реализовать нужне непременно на micro GPSS, а у меня нет ни времени ни желания разбираться в нем. Если тут найдутся специалисты, знакомые с ним - буду рад заплатить и оставить отзыв.

Добавил задание. Знакомьтесь, называйте приблизительные цены.