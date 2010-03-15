Задача для специалиста по GPSS (Micro GPSS)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки197 просмотров

Нужно построить модель описывающую процесс покупок для продовольственного магазина. Все исходные данные предоставлю. Задача по идее простая, вот только реализовать нужне непременно на micro GPSS, а у меня нет ни времени ни желания разбираться в нем. Если тут найдутся специалисты, знакомые с ним - буду рад заплатить и оставить отзыв.

Добавил задание. Знакомьтесь, называйте приблизительные цены.

15 лет назад
andreydyomin
Андрей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

exkurs
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$50
1 день
Виталий справился с задачей в кратчайшие сроки и сработал крайне профессионально. Сотрудничество оставило только положительные эмоции.

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exkurs
46 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад

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