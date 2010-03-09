Разработка почтового сервера

Требуется организовать сервер рассылки, способный отправлять 30млн писем в сутки.

Необходимо построить архитектуру сервиса (т.е. сколько нужно для этого серверов, какие конфигурациии, как они будут взаимодействовать)

Настроить ПО (т.е. непосредственно организовать работоспосоность построенной архитектуры. установка ОС, ПО рассылки и пр.)

ПО для рассылки, кроме части, которая отвечает за отправку должно содержать управляющий веб интерфейс, в котором должны быть следующие функции:

Регистрация с личным кабинетом, в котором можно создавать рассылку, создавать выпуск (сообщение) в своей рассылке, проследить за числом подписчиков.

Кабинет администратора, в котором можно управлять рассылкой (удалить, остановить) и следить за ней (число подписчиков на рассылке, кол-во отписавшихся/подписавшися за сутки)

Подписаться на выбранную рассылку

Отписаться от выбранной рассылки

Пожаловаться на рассылку

Отписка/подписка должны осуществляться в 1 клик, т.е. уникальная ссылка на подписку/отписку конкретного адреса на конкретную рассылку без подтверждений/авторизаций

В письме тоже должны быть ссылка на отписку/жалобы уникальная!