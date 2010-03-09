Требуется написать программу, автоматизирующую сбор информации о всех организациях того или иного города, приведенную в Дубль Гис, все атрибуты - наименование, e-mail,... . Вывести следует в базу данных Access в указном в последствие виде. ...
Разработка почтового сервера
Требуется организовать сервер рассылки, способный отправлять 30млн писем в сутки.
Необходимо построить архитектуру сервиса (т.е. сколько нужно для этого серверов, какие конфигурациии, как они будут взаимодействовать)
Настроить ПО (т.е. непосредственно организовать работоспосоность построенной архитектуры. установка ОС, ПО рассылки и пр.)
ПО для рассылки, кроме части, которая отвечает за отправку должно содержать управляющий веб интерфейс, в котором должны быть следующие функции:
Регистрация с личным кабинетом, в котором можно создавать рассылку, создавать выпуск (сообщение) в своей рассылке, проследить за числом подписчиков.
Кабинет администратора, в котором можно управлять рассылкой (удалить, остановить) и следить за ней (число подписчиков на рассылке, кол-во отписавшихся/подписавшися за сутки)
Подписаться на выбранную рассылку
Отписаться от выбранной рассылки
Пожаловаться на рассылку
Отписка/подписка должны осуществляться в 1 клик, т.е. уникальная ссылка на подписку/отписку конкретного адреса на конкретную рассылку без подтверждений/авторизаций
В письме тоже должны быть ссылка на отписку/жалобы уникальная!
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