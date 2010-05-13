Доработка приложения на C++/MFC

Требуется довести до ума клиент-серверное приложение по передаче файлов. Практически вся серверная часть уже написана; скомпилирована бета-версия, которая успешно выполняет основную задачу. Необходимо привести графический интерфейс программы в соответствие с макетом и дописать пару дополнительных функций.

Это разовый заказ, но есть желание продолжить сотрудничество с исполнителем по итогам его выполнения.