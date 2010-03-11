С++ дополнить существующую программу

Ищу c++ программиста

Дополнить существующую программу несколькими функциями.

Подробное ТЗ вышлю кандидатам.

Исходники существующей программы - исполнителю.

С Вас портфолио, примерные сроки, расценки.

Программа работает с видео (создание стереопары), т.е. вы должны уметь работать с кодеками и т.п.

Работа уже начиналась, исполнитель взял предоплату и пропал.

Поэтому сейчас оплата только после сдачи исходников, для гарантий могу перевести Вам рубль, в WM у меня персональный аттестат.

Сроки разработки - 3-5 дней. Первый результат нужен будет спустя сутки.

ТЗ и исходники вышлю кандидатам.