С++ дополнить существующую программу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки263 просмотра

Ищу c++ программиста

Дополнить существующую программу несколькими функциями.

Подробное ТЗ вышлю кандидатам.

Исходники существующей программы - исполнителю.

С Вас портфолио, примерные сроки, расценки.

Программа работает с видео (создание стереопары), т.е. вы должны уметь работать с кодеками и т.п.

Работа уже начиналась, исполнитель взял предоплату и пропал.

Поэтому сейчас оплата только после сдачи исходников, для гарантий могу перевести Вам рубль, в WM у меня персональный аттестат.

Сроки разработки - 3-5 дней. Первый результат нужен будет спустя сутки.

ТЗ и исходники вышлю кандидатам.

15 лет назад
v8h2bd
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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