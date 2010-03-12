Программа (на основе БД) для проведения розыгрыша.

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Закрыт4 заявки183 просмотра

Программа Win XP (на основе БД) для проведения розыгрыша. Стандартное заполнение данных участников, подсчет количества балов из расчета суммы, дата, выборка из БД по заданным параметрам. Более подробно по лел. или Skype.

Мне нужно от Вас для решения:

- портфолио

- цена

- срок

- координаты (только e-mail, если возможно моб. тел. для прямого общения, в личку не писать редко смотрю)

Для связи: nwart [a] rambler.ru

15 лет назад
nwart
Игорь 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rjee23
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$40
4 дня

Заявки фрилансеров

rjee23
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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