Программа (на основе БД) для проведения розыгрыша.

Программа Win XP (на основе БД) для проведения розыгрыша. Стандартное заполнение данных участников, подсчет количества балов из расчета суммы, дата, выборка из БД по заданным параметрам. Более подробно по лел. или Skype.

Мне нужно от Вас для решения:

- портфолио

- цена

- срок

- координаты (только e-mail, если возможно моб. тел. для прямого общения, в личку не писать редко смотрю)

Для связи: nwart [a] rambler.ru