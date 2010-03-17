Обработать html

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Завершен19 заявок442 просмотра

Программа которая сможет обработать html файлы. работа с тегами. Оставляйте контакты, свяжусь с вами

HTML
15 лет назад
webzakaz2010
Алексей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

exis
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Сделал всё как нужно. Отлично справился с делом, на следующий день я получил уже готовую программу, сделанную по моему ТЗ. Буду обращаться ещё.
Отличный заказчик. Знает чего хочет, четко ставит задачи.

Заявки фрилансеров

exis
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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