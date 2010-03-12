Интерйфейс

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Закрыт10 заявок394 просмотра

Имеется база данных на sybase 10,нужно на delphi 7 сделать для неё интерфейс.

Создать формы для просмотра, редактирования справочников

Создать форму просмотра основной таблицы

Создать форму мастер-детайл для редактирования основной таблицы

Реализовать обработку ошибок

Написать процедуру для расчета рейтига(формула есть)

Создать в БД процедуру формирования отчета

Создать отчет с использованием генератора отчетов (QReport,Fastreport,CrystalReport)

Подключить вывод отчета к приложению Предусмотреть вывод

для предварительного просмотра

для печати

цена договорная

icq 565 020 771

Delphi
15 лет назад
fartoviy
Дмитрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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