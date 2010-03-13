Поправить скрипт вывода картинок

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Нужно поправить скрипт вывода картинок с другого сайта. Раньше скрипт работал. Возможно, связано с настройками выделенного сервера.

Код:

error_reporting(1);

include ("./includes/main_func.inc");

ob_start(); //gzip

$id=(int)($_GET['i']); //id

$type=(int)($_GET['t']); //0 - imgmini, 1 - logo big image, 2 - screen mini, 3- screen big

$num=(int)($_GET['n']); //number 0 - 3

if(!isset($type))$type=0; //image mini

if(!isset($num)) $num=0; //image mini

switch($type)

{

case 0:

$f_name=$id."_".$num."-0-120-1.jpg";

break;

case 1:

$f_name=$id."_".$num."-550-700-1.jpg";

break;

case 2:

$f_name=$id."_".$num."-100-0-1.jpg";

break;

default:

$f_name=$id."_".$num."-550-700-1.jpg";

break;

}

$img=@imagecreatefromjpeg("http://www.hotcd.ru/scr/img/".$f_name);

if($img && $id) {

header("Content-type: image/jpeg");

imagejpeg($img);

imagedestroy($img);

}else{

$img=@imagecreatefromjpeg("images/noimg.jpg");

if($img){

header("Content-type: image/jpeg");

imagejpeg($img);

imagedestroy($img);

}

}

$content = ob_get_contents();

ob_end_clean(); //end gzip

print $content;

?>

Сайт: http://mineshop.ru/list-11-1.html

HTML
15 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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