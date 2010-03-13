Здравствуйте уважаемые фрилансеры.... Необходимо разработать или можно сказать обработать программу тестов, уже есть готовая, нужно будет внести коррективы... Или разработать с нуля, это уже на Ваше усмотрение. Итак: 1. 3 уровня сложности ...
Поправить скрипт вывода картинок
Нужно поправить скрипт вывода картинок с другого сайта. Раньше скрипт работал. Возможно, связано с настройками выделенного сервера.
Код:
error_reporting(1);
include ("./includes/main_func.inc");
ob_start(); //gzip
$id=(int)($_GET['i']); //id
$type=(int)($_GET['t']); //0 - imgmini, 1 - logo big image, 2 - screen mini, 3- screen big
$num=(int)($_GET['n']); //number 0 - 3
if(!isset($type))$type=0; //image mini
if(!isset($num)) $num=0; //image mini
switch($type)
{
case 0:
$f_name=$id."_".$num."-0-120-1.jpg";
break;
case 1:
$f_name=$id."_".$num."-550-700-1.jpg";
break;
case 2:
$f_name=$id."_".$num."-100-0-1.jpg";
break;
default:
$f_name=$id."_".$num."-550-700-1.jpg";
break;
}
$img=@imagecreatefromjpeg("http://www.hotcd.ru/scr/img/".$f_name);
if($img && $id) {
header("Content-type: image/jpeg");
imagejpeg($img);
imagedestroy($img);
}else{
$img=@imagecreatefromjpeg("images/noimg.jpg");
if($img){
header("Content-type: image/jpeg");
imagejpeg($img);
imagedestroy($img);
}
}
$content = ob_get_contents();
ob_end_clean(); //end gzip
print $content;
?>
Заявки фрилансеров
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