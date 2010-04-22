Программа для отправки СМС

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Завершен4 заявки302 просмотра

Необходимо написать программу для отправки СМС, как пример SMSDV (погуглите).

Строго на Delphi, с передачей исходников.

Отправка идет через сайты операторов.

Delphi
15 лет назад
Joenisseg
Данила 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
15 лет назад
$199
13 дней
Отлично справился с задачей :)
Обалдеть! Нет слов. Тот весьма редкий случай, когда после завершения работы чувствуешь, что должен, должен, должен! Должен доделать, должен объяснить.... Остаётся неубиенное желание продолжать что-то докручивать, доделывать, дописывать. И я буду это делать с удовольствием.

Заявки фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
15 лет назад

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