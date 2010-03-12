Программа ограничения перемещения мыши

1. вручную вводятся координаты экрана, дальше которых мышка не прыгает

(верхняя левая точка и нижняя правая к примеру)

2. запускается вирт машина( Wmvare), Teamviever, записыватель экрана (вручную)(это пояснение того что будет)

3. нажимается комбинация Контрл+F2 и ограничения вступают в силу.

-мышка не может покинуть указаную область (ни физическая, ни по тимвиеверу)

-правая и средняя кнопки мышки не работают (ни физическая, ни по тимвиеверу)

-неработают никакие клавиши и комбинации кроме букв, шифта и цыфр (по тимвиеверу хотябы)

4. появляется фон закрывающий всё кроме допустимой области ввода

5. удалённый пользователь подключается через тимвиевер к части вирт машины и работет вмеру отведённых ему полномочий..

6. оператор при желании нажимает контрл+Ф3, прекращается связь с тимвиевером, отменяются все ограничения, возобновляется обычная работа компа безо всяких ограничений и подключённого пользователя