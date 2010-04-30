Примеров масса в интернете, работа не трудная, справится любой сообращающий в программировании студент. На входе 2 строки - 2 числа в 10-ичн системе счисления. На выходе результат - целая часть и остаток. ...
Программа "Тесты"
Здравствуйте уважаемые фрилансеры....
Необходимо разработать или можно сказать обработать программу тестов, уже есть готовая, нужно будет внести коррективы... Или разработать с нуля, это уже на Ваше усмотрение.
Итак:
1. 3 уровня сложности
2. 1 уровень - один вопрос и четыре варианта ответа, выбирается только один правильный.
3. 2 уровень - один вопрос и 7 вариантов ответа, выбираются несколько правильных.
4. 3 уровень - вопрос это картинка с вырезанными елементами, эти елементы находятся внизу и необходимо будет реализовать так нажал на него, после на место вставки и картинка появляется там....
5. Перед тестом возможность вписать свои ФИО и выбрать направление тестов, т.е. будут 3 раздела с вопросами....
6. В конце подбивается статистика, т.е. выводится текстовый файл с результатами ответов на вопросы.
7. Ограниченное время ответа на каждый вопрос или в общем на весь тест.
8. В конце тестов выдается оценка.
9. Инструкция как менять вопросы на другие самостоятельно и добавлять или убирать разделы, т.ж. управлять временем и системой подсчитки баллов....
Выбранный исполнитель
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