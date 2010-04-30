Программа "Тесты"

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Завершен13 заявок482 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры....

Необходимо разработать или можно сказать обработать программу тестов, уже есть готовая, нужно будет внести коррективы... Или разработать с нуля, это уже на Ваше усмотрение.

Итак:

1. 3 уровня сложности

2. 1 уровень - один вопрос и четыре варианта ответа, выбирается только один правильный.

3. 2 уровень - один вопрос и 7 вариантов ответа, выбираются несколько правильных.

4. 3 уровень - вопрос это картинка с вырезанными елементами, эти елементы находятся внизу и необходимо будет реализовать так нажал на него, после на место вставки и картинка появляется там....

5. Перед тестом возможность вписать свои ФИО и выбрать направление тестов, т.е. будут 3 раздела с вопросами....

6. В конце подбивается статистика, т.е. выводится текстовый файл с результатами ответов на вопросы.

7. Ограниченное время ответа на каждый вопрос или в общем на весь тест.

8. В конце тестов выдается оценка.

9. Инструкция как менять вопросы на другие самостоятельно и добавлять или убирать разделы, т.ж. управлять временем и системой подсчитки баллов....

15 лет назад
hooligans_tim
Артем 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vamokrut
Вадим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прекрасный заказчик. Четко сформировал задачу, своевременно перевел оплату. Очень доволен.

Заявки фрилансеров

vamokrut
Вадим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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