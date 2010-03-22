Реализовать алгоритм длинного деления

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен9 заявок348 просмотров

Примеров масса в интернете, работа не трудная, справится любой сообращающий в программировании студент.

На входе 2 строки - 2 числа в 10-ичн системе счисления.

На выходе результат - целая часть и остаток. Должно быстро работать для любых длинных чисел (до 10000 разрядов)

15 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SergBokh
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Serg справился на все 100! Хорошо разбирается в C#, сложных алгоритмах и готовых библиотеках. Спасибо!
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SergBokh
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад

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