Доработать программу на Delphi

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки305 просмотров

Задача

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Напишите программы шифрования и расшифрования методом подстановки, используя квадрат Полибия [8x8] для рус-ского алфавита ("_", "А", … , "Я", "0", …, "9", "(", ")", "[", "]", "{", "}", ".", ",", ":", ";", "?", "!", "-", """, "+", "=", "№", "%", "*", "/"). В квадрат по строкам последовательно вписываются все символы алфавита. Каждый символ открытого текста кодируется парой чисел – номером строки и номером столбца. Для кодирования номера строки и номера столбца используются по 3 бита. Открытый текст храните в текстовом файле. Строчные буквы русского алфавита заменяйте на прописные.

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Программа написана, только символ представляется просто номером строки и номером столбца, а нужно чтобы 3 битами

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Delphi
15 лет назад
s-t-r-i-k-e-r
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rjee23
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Всё быстро, правильно, с пояснениями. Я доволен :)
Четкое задание, приятное общение. Отличный заказчик.

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rjee23
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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