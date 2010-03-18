Доработать программу на Delphi

Задача

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Напишите программы шифрования и расшифрования методом подстановки, используя квадрат Полибия [8x8] для рус-ского алфавита ("_", "А", … , "Я", "0", …, "9", "(", ")", "[", "]", "{", "}", ".", ",", ":", ";", "?", "!", "-", """, "+", "=", "№", "%", "*", "/"). В квадрат по строкам последовательно вписываются все символы алфавита. Каждый символ открытого текста кодируется парой чисел – номером строки и номером столбца. Для кодирования номера строки и номера столбца используются по 3 бита. Открытый текст храните в текстовом файле. Строчные буквы русского алфавита заменяйте на прописные.

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Программа написана, только символ представляется просто номером строки и номером столбца, а нужно чтобы 3 битами

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