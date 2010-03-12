Здравствуйте уважаемые фрилансеры.... Необходимо разработать или можно сказать обработать программу тестов, уже есть готовая, нужно будет внести коррективы... Или разработать с нуля, это уже на Ваше усмотрение. Итак: 1. 3 уровня сложности ...
Задача по LabView
Необходимо спроектировать систему в LabView.
2 колеса вращаются друг около друга. Расстояние между колесами плавно меняется. Между ними проскакивает искра.
Необходимо изобразить это, и стабилизирующую систему, чтобы держало постоянным расстояние и силу тока в искре.
Пока это- компьютерная модель, в дальнейшем работа по подбору железа.
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