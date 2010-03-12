Задача по LabView

Необходимо спроектировать систему в LabView.

2 колеса вращаются друг около друга. Расстояние между колесами плавно меняется. Между ними проскакивает искра.

Необходимо изобразить это, и стабилизирующую систему, чтобы держало постоянным расстояние и силу тока в искре.

Пока это- компьютерная модель, в дальнейшем работа по подбору железа.