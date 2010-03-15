Обмен файлами по принципу DC

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок471 просмотр

Что собственно нужно. Нужна программа, которая устанавливается на компьютер, составляет список файлов, присваивает каждому файлу хеш-код и вносит список файлов в базу на сервере. Далее. Должна быть строка поиска. Вводим что-то, получаем список результатов, который содержит название файла, кол-во пользователей, которые в данный момент в сети и у которых есть этот файл, размер файла и т.д. – в общем примерно так же, как допустим в Strong DC. Выбираем файл, начинаем закачку. Это если коротко.

Кто действительно хочем взяться за проект – пишите сразу и подробно, что и как будете делать. Заявки в стиле "Пишите, договоримся" даже рассматривать не буду. Желательно, чтобы была студия. Нужна подробная консультация и непосредственно разработка.

Бюджет будем обсуждать.

15 лет назад
TAUCO
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

akkort
Тимур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10000
60 дней

Заявки фрилансеров

akkort
Тимур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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