Обмен файлами по принципу DC

Что собственно нужно. Нужна программа, которая устанавливается на компьютер, составляет список файлов, присваивает каждому файлу хеш-код и вносит список файлов в базу на сервере. Далее. Должна быть строка поиска. Вводим что-то, получаем список результатов, который содержит название файла, кол-во пользователей, которые в данный момент в сети и у которых есть этот файл, размер файла и т.д. – в общем примерно так же, как допустим в Strong DC. Выбираем файл, начинаем закачку. Это если коротко.

Кто действительно хочем взяться за проект – пишите сразу и подробно, что и как будете делать. Заявки в стиле "Пишите, договоримся" даже рассматривать не буду. Желательно, чтобы была студия. Нужна подробная консультация и непосредственно разработка.

Бюджет будем обсуждать.