Самое главное нужно переделать регламент чемпионатов по хоккею, переделать систему чемпионатов. Сайт должен вести статистику игроков которые будут туда вносить счет. Чемпионаты должны быть как в жизни, т.е. регламент как в жизни, только игроки играют ...
Нужна помощь в устранении ошибки
После смены хостинга стала возникать ошибка
product_info.php:656(requirearray(1) {; [0]=>; string(70) "includes/application_bottom.php"; }; ) =>
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"includes/modules/sts_inc/product_info.php"; }; ) => includes/modules/sts_inc/product_info.php:337(includearray(1) {;
[0]=>; string(74) "includes/products_next_previous.php"; }; ) =>
includes/products_next_previous.php:40(tep_db_queryarray(1) {; [0]=>; &string(156) "select p.products_id from products
p, products_to_categories ptc where p.products_status = '1' and p.products_id = ptc.products_id and ptc.categories_id = ";
}; ) => includes/functions/database.php:158(tep_db_errorarray(3) {; [0]=>; &string(156) "select p.products_id from
products p, products_to_categories ptc where p.products_status = '1' and p.products_id = ptc.products_id and
ptc.categories_id = "; [1]=>; &int(1064); [2]=>; &string(146) "You have an error in your SQL syntax; check the
manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1"; }; )
нужно разобраться и устранить.
интернет-магазин на оскоммерц вам.
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