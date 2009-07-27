Нужна помощь в устранении ошибки

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Закрыт1 заявка157 просмотров

После смены хостинга стала возникать ошибка

product_info.php:656(requirearray(1) {; [0]=>; string(70) "includes/application_bottom.php"; }; ) =>

includes/application_bottom.php:17(includearray(1) {; [0]=>; string(86)

"includes/modules/sts_inc/sts_display_output.php"; }; ) =>

includes/modules/sts_inc/sts_display_output.php:21(includearray(1) {; [0]=>; string(80)

"includes/modules/sts_inc/product_info.php"; }; ) => includes/modules/sts_inc/product_info.php:337(includearray(1) {;

[0]=>; string(74) "includes/products_next_previous.php"; }; ) =>

includes/products_next_previous.php:40(tep_db_queryarray(1) {; [0]=>; &string(156) "select p.products_id from products

p, products_to_categories ptc where p.products_status = '1' and p.products_id = ptc.products_id and ptc.categories_id = ";

}; ) => includes/functions/database.php:158(tep_db_errorarray(3) {; [0]=>; &string(156) "select p.products_id from

products p, products_to_categories ptc where p.products_status = '1' and p.products_id = ptc.products_id and

ptc.categories_id = "; [1]=>; &int(1064); [2]=>; &string(146) "You have an error in your SQL syntax; check the

manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1"; }; )

нужно разобраться и устранить.

интернет-магазин на оскоммерц вам.

MySQLSQL
15 лет назад
brtkris
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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