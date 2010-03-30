Сделать вывод скриншотов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

Движок интернет-магазина shopcms.ru

Сайт http://kino-doma.biz

На сайте был переделан вывод скриншотов товаров.

В разделах Кино и Музыка нужно сделать вывод скриншотов, как изначально задумано в этом движке, т.е. скриншот при нажатии на него увеличивается в размере, но не открывается на отдельной странице, а в категории Игры, оставить вывод как есть сейчас (переделаный).

15 лет назад
zzll
Илья 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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