Движок интернет-магазина shopcms.ru

Сайт http://kino-doma.biz

На сайте был переделан вывод скриншотов товаров.

В разделах Кино и Музыка нужно сделать вывод скриншотов, как изначально задумано в этом движке, т.е. скриншот при нажатии на него увеличивается в размере, но не открывается на отдельной странице, а в категории Игры, оставить вывод как есть сейчас (переделаный).