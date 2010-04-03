Движок интернет-магазина shopcms.ru Сайт http://kino-doma.biz На сайте был переделан вывод скриншотов товаров. В разделах Кино и Музыка нужно сделать вывод скриншотов, как изначально задумано в этом движке, т.е. скриншот ...
Написать парсер
Который будет выдирать заголовок и саму новость с определенной страницы и вставлять ее в WP.
Выбранный исполнитель
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