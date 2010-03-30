Описание внутри док файла обязательно указываем цену и срок выполнения.
Форма добавления информации + статус
На php необходимо запрограммить форму добавления информации:
1.Форма по позиции Сервер: подтягивает список сервером и таблицы бд mysql
2.Информация заполненная в форме добавляется в соответствующие поля таблицы бд mysql
3.После нажатия на кнопку "добавить" - обрабатываются возможные ошибки, проверяется заполнение полей "название", "номер счета", "пароль", "сервер". (если возникла ошибка, ниже кнопки добавить информацию об ошибках без перезагрузки страниц)
Если проверка по полям прошла успешно, нужно внизу выводить без перезагрузки следующую информацию:
1. Добавление инфорамции о счете.........Ok (Здесь идет проверка добавилась ли строка в БД, пока Ok нет, нужно вывести статус бар) , если возникла ошибка на данном этапе вывести "таймаут - невозможно добавить счет в бд".
2. Ожидание сервера мониторинга счетов......Ok (смотрим поле бд account_status_connect, как только оно стало =1, то выводим - Ок, если прошло время больше чем таймаут - вывести "сервер мониторинга не ответил")
3. Формирование данных для подключения....OK (смотрим поле бд account_status_connect, как только оно стало =3, то выводим - Ок, если прошло время больше чем таймаут - вывести "ошибка формирования данных для подключения")
4. Подключение к торговому серверу....Ok (смотрим поле бд account_status_connect, как только оно стало =5, то выводим - Ок и ниже запись "счет успешно подключен", если прошло время больше чем таймаут - вывести "ошибка формирования данных для подключения", если поле равно=6 - выдать ошибку "неверно указан номер или пароль к счету", если поле равно=7 - "торговый сервер вашего брокера не верно указан или не отвечает, свяжитесь с администратором")
Таймаут - это количество секунд (настраиваемый параметр), статусбар - гифкартинка(которая показывается пока идет отсчет секунд)
Нужна качественная реализация.
Цена/Сроки
Выбранный исполнитель
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