Форма добавления информации + статус

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки164 просмотра

На php необходимо запрограммить форму добавления информации:

1.Форма по позиции Сервер: подтягивает список сервером и таблицы бд mysql

2.Информация заполненная в форме добавляется в соответствующие поля таблицы бд mysql

3.После нажатия на кнопку "добавить" - обрабатываются возможные ошибки, проверяется заполнение полей "название", "номер счета", "пароль", "сервер". (если возникла ошибка, ниже кнопки добавить информацию об ошибках без перезагрузки страниц)

Если проверка по полям прошла успешно, нужно внизу выводить без перезагрузки следующую информацию:

1. Добавление инфорамции о счете.........Ok (Здесь идет проверка добавилась ли строка в БД, пока Ok нет, нужно вывести статус бар) , если возникла ошибка на данном этапе вывести "таймаут - невозможно добавить счет в бд".

2. Ожидание сервера мониторинга счетов......Ok (смотрим поле бд account_status_connect, как только оно стало =1, то выводим - Ок, если прошло время больше чем таймаут - вывести "сервер мониторинга не ответил")

3. Формирование данных для подключения....OK (смотрим поле бд account_status_connect, как только оно стало =3, то выводим - Ок, если прошло время больше чем таймаут - вывести "ошибка формирования данных для подключения")

4. Подключение к торговому серверу....Ok (смотрим поле бд account_status_connect, как только оно стало =5, то выводим - Ок и ниже запись "счет успешно подключен", если прошло время больше чем таймаут - вывести "ошибка формирования данных для подключения", если поле равно=6 - выдать ошибку "неверно указан номер или пароль к счету", если поле равно=7 - "торговый сервер вашего брокера не верно указан или не отвечает, свяжитесь с администратором")

Таймаут - это количество секунд (настраиваемый параметр), статусбар - гифкартинка(которая показывается пока идет отсчет секунд)

Нужна качественная реализация.

Цена/Сроки

MySQLPHP
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Флеш слайдшоу

    Итак что требуеться: Требуеться флэш слайдшоу ( без интрефейса, навигации и вообще без ничего) Просто автоматически должен проигрываться цикл информации взятой из xml c определенной задержкой по времени (3-5 сек) и плавным эффектом смены ...

    CSS
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Учет тренировок и участников на PHP/MySQL

    Для реализации приложения требуется программист со знаниями PHP, HTML/CSS, JavaScript, MySQL. Приложение реализует следующие базовые функции: - создание новых пользователей администратором и управление ими (удаление, блокировка, изменение пароля и ...

    ApacheCSSHTMLJavaScriptMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash скрипт по смене на 3d объекте текстуры

    $100

    Нужно разработать интерфейс по смене текстур у подготовленной, и загружаемой скриптом 3d модели. Нам решение такой задачи представляется так: вызываем Flash скрипт, с определёнными параметрами, в которых передаём название файла модели(OBJ, или ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать вывод скриншотов

    $5

    Движок интернет-магазина shopcms.ru Сайт http://kino-doma.biz На сайте был переделан вывод скриншотов товаров. В разделах Кино и Музыка нужно сделать вывод скриншотов, как изначально задумано в этом движке, т.е. скриншот ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добавить отправку через прокси в приложение

    $50

    Приложение сделано на Microsoft Visual Studio. Необходимо добавить возможность отсылки сообщений через прокси сервер (прокси подобрать, желательно несколько). Исходники программы и рабочую версию предоставлю. За дополнительной информацией на почту или ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна помощь в устранении ошибки

    После смены хостинга стала возникать ошибка product_info.php:656(requirearray(1) {; [0]=&gt;; string(70) "includes/application_bottom.php"; }; ) =&gt; includes/application_bottom.php:17(includearray(1) {; [0]=&gt;; string(86) "includes/modules/sts_inc/sts_display_output.php"; }; ) =&gt; includes/modules/sts_inc/sts_display_output.php:21(includearray(1) ...

    MySQLSQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсинг кэша Гугла (Яндекса)

    Пожар на ДЦ Хостинг.юа (подробней - http://www.seocafe.info/hosting/8833-hosting-ua-hosting-yua.html ) вынуждает вытаскивать информацию из кэша поисковиков (Гугла или Яндекса). Необходимы кэшированные страницы. Речь о forumkiev.com. Вытащить из кэша все что есть начиная с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад