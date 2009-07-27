Флеш слайдшоу

Итак что требуеться:

Требуеться флэш слайдшоу ( без интрефейса, навигации и вообще без ничего) Просто автоматически должен проигрываться цикл информации взятой из xml c определенной задержкой по времени (3-5 сек) и плавным эффектом смены материала.

Материал по видимому береться из xml или какого либо другого внешнего источника ( это уже на ваш выбор) в котором прописаны такие моменты:

1-картинка

2-подпись к ней

3-картинка как ссылка, тоесть возможность сделать картинку ссылкой чтоб при щелкании по ней пользователи переходили туда куда нужно, ну и аналогично текст как ссылка

4-простейшее оформление текста ( шрифт. цвет. курсив. жирный) либо в самом xml либо во внешнемм css либо еще как нить.

Ньюанс самый важный. Материала может быть много..очень много- так что грузиться он в мувик должен не сразу, а постепенно чтобы пользователь не видел никаких торможений.