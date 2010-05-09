Учет тренировок и участников на PHP/MySQL

Для реализации приложения требуется программист со знаниями PHP, HTML/CSS, JavaScript, MySQL.

Приложение реализует следующие базовые функции:

- создание новых пользователей администратором и управление ими (удаление, блокировка, изменение пароля и др. данных)

- пользователи делятся на две группы: тренеры и ученики

Пользователи могут:

- заполнять свои профайлы (около 25 полей включая фото).

- обмениваться сообщениями (только базовые функции).

- ученики доступа к системе изначально не имеют и хранятся в системе только для работы тренеров с ними.

- создавать "тренировки", т.е. сущности в БД, связанные со временем проведения тренировки, местом, участниками.

- вести каледнари свободного времени: доступен в такие-то дни недли и часы.

- тренеры могут вносить рейтинг учеников, основываясь на международных правилах (прилагаются).

- тренеры могут составлять тренировки, основываясь на своих календарях и калдендарях учеников, рейтинге последних.

Администратор и тренеры могут вносить информацию о местах тренировок, внося в БД название, адрес и коментарий.

Есть в наличии:

- структура БД

- сетки окон приложения, по сути - дизайн

Приложение должно работать на ОС Windows на сервере Apache, СУБД MySQL.

Доступ к приложению должен осуществляться только с одной машины, не через интернет.

Использование CMS не требуется, так как обслуживание программы будет осуществляться человеком, знающим лишь азы PHP/MySQL.

Присылайте краткое резюме, описания выполненных проектов.

На все вопросы отвечу по ICQ, Skype или почте.