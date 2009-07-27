Супер простенький биллинг

Самое главное нужно переделать регламент чемпионатов по хоккею, переделать систему чемпионатов. Сайт должен вести статистику игроков которые будут туда вносить счет. Чемпионаты должны быть как в жизни, т.е. регламент как в жизни, только игроки играют ...