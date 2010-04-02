Нужно доделать сайт, проблема в админке

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Завершен3 заявки147 просмотров

1.Нужно поставить развернуты редактор для контента , как во вложении

2.Подкорректировать меню под все браузеры ( в некоторых не корректно идет отображение)

Сайт на joomla 1,5

3. Возможно нужна помощь по наполнению и техобслуживанию сайта

roof.kiev.ua

Прошу обращаться только профессионалов, работу надо срочно сделать

Joomla
15 лет назад
Ksusha-bestroof
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

uzer
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
$30
2 дня
Юрий отлично знает свое дело, настоящий профи. Работа была сделана раньше срока и на 100%. Буду обязательно продолжать сотрудничество!
Очень приятно работать, умный, справедливый, и красивый заказчик :)

Заявки фрилансеров

uzer
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
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Веб-программирование

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