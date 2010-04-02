Здравствуйте, нужен скрипт для мебельного сайта, для просмотра покупателем вариантов исполнения столов, аналогично как тут - http://www.moll-system.com/moll/product.do?pt=product.details&pk=xxB4jMvqCsSZbVA6cTpN3IEb-1 только выбор цветов должен производиться не спомощью выподающего меню, а при помощи нажатия на картинки с цветами ...
Нужно доделать сайт, проблема в админке
1.Нужно поставить развернуты редактор для контента , как во вложении
2.Подкорректировать меню под все браузеры ( в некоторых не корректно идет отображение)
Сайт на joomla 1,5
3. Возможно нужна помощь по наполнению и техобслуживанию сайта
Прошу обращаться только профессионалов, работу надо срочно сделать
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