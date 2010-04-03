Скрипт для показа кртинок

Здравствуйте, нужен скрипт для мебельного сайта, для просмотра покупателем вариантов исполнения столов, аналогично как тут - http://www.moll-system.com/moll/product.do?pt=product.details&pk=xxB4jMvqCsSZbVA6cTpN3IEb-1

только выбор цветов должен производиться не спомощью выподающего меню, а при помощи нажатия на картинки с цветами (картинки в архиве прилогаются)

главное скрипт должен быть прост в использовании