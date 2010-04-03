Скрипт для показа кртинок

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Завершен3 заявки164 просмотра

Здравствуйте, нужен скрипт для мебельного сайта, для просмотра покупателем вариантов исполнения столов, аналогично как тут - http://www.moll-system.com/moll/product.do?pt=product.details&pk=xxB4jMvqCsSZbVA6cTpN3IEb-1

только выбор цветов должен производиться не спомощью выподающего меню, а при помощи нажатия на картинки с цветами (картинки в архиве прилогаются)

главное скрипт должен быть прост в использовании

15 лет назад
k_pavel
Павел 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nomak
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Прекрасно выполнил работу, качественно и в короткий срок. Если потребуется что-то еще, однозначно обращусь к нему.
Очень понравилось работать с Павлом. Грамотный и ответственный заказчик и просто приятный в общении человек. :)

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Nomak
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад