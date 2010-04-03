Описание внутри док файла обязательно указываем цену и срок выполнения.
Скрипт для показа кртинок
Здравствуйте, нужен скрипт для мебельного сайта, для просмотра покупателем вариантов исполнения столов, аналогично как тут - http://www.moll-system.com/moll/product.do?pt=product.details&pk=xxB4jMvqCsSZbVA6cTpN3IEb-1
только выбор цветов должен производиться не спомощью выподающего меню, а при помощи нажатия на картинки с цветами (картинки в архиве прилогаются)
главное скрипт должен быть прост в использовании
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Какая биллинг система здесь используется? http://93.84.14.140/billing/ Как организовать похожее и сколько будет это стоить?Закрыт15 лет назад
На php необходимо запрограммить форму добавления информации: 1.Форма по позиции Сервер: подтягивает список сервером и таблицы бд mysql 2.Информация заполненная в форме добавляется в соответствующие поля таблицы бд mysql 3.После ...Закрыт15 лет назад
Итак что требуеться: Требуеться флэш слайдшоу ( без интрефейса, навигации и вообще без ничего) Просто автоматически должен проигрываться цикл информации взятой из xml c определенной задержкой по времени (3-5 сек) и плавным эффектом смены ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Для реализации приложения требуется программист со знаниями PHP, HTML/CSS, JavaScript, MySQL. Приложение реализует следующие базовые функции: - создание новых пользователей администратором и управление ими (удаление, блокировка, изменение пароля и ...Завершен15 лет назад
- $100
Нужно разработать интерфейс по смене текстур у подготовленной, и загружаемой скриптом 3d модели. Нам решение такой задачи представляется так: вызываем Flash скрипт, с определёнными параметрами, в которых передаём название файла модели(OBJ, или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Который будет выдирать заголовок и саму новость с определенной страницы и вставлять ее в WP.Завершен15 лет назад
- $5
Движок интернет-магазина shopcms.ru Сайт http://kino-doma.biz На сайте был переделан вывод скриншотов товаров. В разделах Кино и Музыка нужно сделать вывод скриншотов, как изначально задумано в этом движке, т.е. скриншот ...Закрыт15 лет назад
- $50
Приложение сделано на Microsoft Visual Studio. Необходимо добавить возможность отсылки сообщений через прокси сервер (прокси подобрать, желательно несколько). Исходники программы и рабочую версию предоставлю. За дополнительной информацией на почту или ...Завершен15 лет назад
После смены хостинга стала возникать ошибка product_info.php:656(requirearray(1) {; [0]=>; string(70) "includes/application_bottom.php"; }; ) => includes/application_bottom.php:17(includearray(1) {; [0]=>; string(86) "includes/modules/sts_inc/sts_display_output.php"; }; ) => includes/modules/sts_inc/sts_display_output.php:21(includearray(1) ...Закрыт15 лет назад