Livejournal, blogspot. <script> or iframe ?

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Закрытнет заявок78 просмотров

Помогите найти вариант как вставить iframe,

15 лет назад
eliasbowmann
Боуман 
75 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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