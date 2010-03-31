http://www.picso.ru/photos/original/4739-9bxf1.jpg http://www.picso.ru/photos/original/4746-em5qp.jpg http://www.picso.ru/photos/original/4747-g9fhe.jpg Я думаю джокер боард подойдет, но можно любую Короче задача такая: Отверстать, натянуть на движок, повешать мне на хостинг и настроить смс билинг. ...
Livejournal, blogspot. <script> or iframe ?
Помогите найти вариант как вставить iframe,
Заявки фрилансеров
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