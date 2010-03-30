http://www.picso.ru/photos/original/4739-9bxf1.jpg http://www.picso.ru/photos/original/4746-em5qp.jpg http://www.picso.ru/photos/original/4747-g9fhe.jpg Я думаю джокер боард подойдет, но можно любую Короче задача такая: Отверстать, натянуть на движок, повешать мне на хостинг и настроить смс билинг. ...
Серверная часть для онлайн редактора
С полным как бы ТЗ можно ознакомится тут: http://docs.google.com/Doc?docid=0AQuRgow8UM3sZGY1ZHhncTVfNjdmNXd4NjRnaw&hl=en
Верстка и дизайн, как и само приложение делаются на нашей стороне.
Серверная часть делится на обслуживание "редактора" и презентационную страничную часть.
1. Обслуживание редактора
a. Редактор - флэшовый ролик, в котором пользователь будет "редактировать" содержимое ролика.
i. Содержимое сохраняется в JSON или XML файл (TBD). Необходимые поля см. в полной верси
b. Редактор дает возможность включения в ролик внешних файлов:
i. Картинок (bitmaps: JPEG, PNG).
ii. Звуковых файлов (.mp3)
iii. Видео. Не в этой версии, пока будут тягаться с других ресурсов.
iv. Презентации. Тоже на будущее.
v. Шрифты. Сконверченые SWF ролики для использования в редакторе. Необходимые поля для всех типов см. в полной версии
c. Пользователь. Для доступа к редактору пользователю надо зарегистрироваться или залогиниться. Превоначально у нас будет только один тип пользователя без ограничений. Позже планируется добавить платного пользователя и ввести ограничения для обычных. Необходимые поля см. в полной версии
d. Хотелось бы добавить связку с фейсбуком с автоматическим апдейтом ленты при начале использования сервиса и публикации ролика. открытый вопрос, можно ли регистрировать пользователя (автоматом заполняя наши рег данные) через фейсбучную аутентификацию. Ну и не совсем ясно как наше приложение можно было бы добавить в фейсбучные апликухи.
2. "Внешняя" часть
a. Часть сайта (первая страница и кое что еще вокруг) должна быть на полностью плоских страницах. для большей гибкости обновления.
b. У каждого пользователя будет страничка, где будут представлены все его ролики
c. У каждого ролика будет своя страница с комментариями (урезанная версия youtube or Vimeo).
d. Логин-регистрация-забытый пароль.
e. Пользовательская часть.
i. Смена данных профайла
ii. Список роликов
iii. Списки файлов
1) Картинок
2) Звуков
3. Реализация. Сервис как бы расчитывает стать популярным, поэтому мы хотим заранее подготовится к неожиданным скачкам нагрузки, но не переплачивать за хостинг пока народа там не будет. Вероятно самым правильным тут будет использовать Google App Engine с оплатой по факту израсходованных ресурсов, амазон и другие облачные хостеры, насколько я понимаю, просят сразу рабораться количеством необходимых ресурсов... При этом обращение к роликам размещенным вне нашего сайта должно затрагиваеть только стягивание файлов и по возможности не трогать базу (разве что для статистики). В случае с GAE мне не совсем понятны текущие ограничения на размеры файлов. Вобщем тут нужна консультация, есть ли необходимость обзаводится собственным хранилещем.
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