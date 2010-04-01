Создать perl-скрипт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки156 просмотров

Нужно написать скрипт на perl. Скрипт проходит по всем директориям, находит нужные текстовые файлы по заданому имени, открывает их и переписывает их содержание в другие файлы плюс ищет определенные числовые данные и вычисляет их сумму. Должен работать под Windows.

15 лет назад
TopChan
Руслан 
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

waw
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
15 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

waw
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
15 лет назад

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