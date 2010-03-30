Отверстать простой дизайн под доску объявлений

http://www.picso.ru/photos/original/4739-9bxf1.jpg

http://www.picso.ru/photos/original/4746-em5qp.jpg

http://www.picso.ru/photos/original/4747-g9fhe.jpg

Я думаю джокер боард подойдет, но можно любую

Короче задача такая:

Отверстать, натянуть на движок, повешать мне на хостинг и настроить смс билинг. Зеленые объявления на главной это вип.

Все просто, никаких новостей, подразделов и категорий. Именно так как в дизайне, псд дам исполнителю.

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)