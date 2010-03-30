CMS Danneo. Нужно в модуле новостей сделать вывод категорий в нужное кол-во столбиков, вывод иконки и описания.

Также, сделать такой же блок вывода.

Все должно быть сделано согласно структуре даннео. Т.е. через шаблоны, в скриптах и т.п.

Интересует цена и срок. Подробнее в асе.