Написать онлайн флеш игру мультипользовательскую.

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок267 просмотров

Создать, написать онлайн флеш игру мультипользовательскую. Возможно 3D.

Все подробности уже при общении, здесь парой фраз не обойтись :)

15 лет назад
gramo
51 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexfl
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$2000
30 дней

Заявки фрилансеров

alexfl
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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