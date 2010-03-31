Написать онлайн флеш игру мультипользовательскую.

С полным как бы ТЗ можно ознакомится тут: http://docs.google.com/Doc?docid=0AQuRgow8UM3sZGY1ZHhncTVfNjdmNXd4NjRnaw&hl=en Верстка и дизайн, как и само приложение делаются на нашей стороне. Серверная часть делится на обслуживание "редактора" и презентационную страничную часть. ...