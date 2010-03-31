Личный кабинет, размещ.вакансий, доска объявлений

Сделана регистрация, нужно доработать, и сделать на основе дизайн макетов личный кабинет (там будут регистрационные данные доступные для изменения), размещение вакансий, резюме и поиск по ним, доска объявлений по категориям, размещение объявлений, изменение, удаление, поиск объявлений. Ваши сроки, цены. Все это на джумле.