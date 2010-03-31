Личный кабинет, размещ.вакансий, доска объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка81 просмотр

Сделана регистрация, нужно доработать, и сделать на основе дизайн макетов личный кабинет (там будут регистрационные данные доступные для изменения), размещение вакансий, резюме и поиск по ним, доска объявлений по категориям, размещение объявлений, изменение, удаление, поиск объявлений. Ваши сроки, цены. Все это на джумле.

Joomla
15 лет назад
kvateeva
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров