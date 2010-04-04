Небольшой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок256 просмотров

Необходимо создать небольшой сайт стандартной конфигурации без наворотов.

На любой цмс

Бюджет небольшой

Выбирать буду по цене

Верстка уже готова

15 лет назад
dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

jazzbass
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
4 дня
Работа выполнена на день раньше оговорённого срока Эльдар дал несколько дельных советов (за что ему отдельное СПАСИБО) Качество, скорость, вежливость, тактичность - всё меня порадовало в этом фрилансере Кратко говоря Эльдар отличный фрилансер отлично знает своё дело, РЕКОМЕНДУЮ
Отличный заказчик. Платит по факту. Четко и понятно отвечает на вопросы по проекту. Сам спрашвает только по делу. Вобщем сотрудничеством доволен, жду новых заказов.
shadowrun
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

jazzbass
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
shadowrun
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад