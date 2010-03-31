Требуется разработать модель и контроллер, без визуальных форм для простого сервиса управления файлами. Среда - Ruby 1.9.1 , Rails 2.3.5 Общие требования к моделям и процессу разработки: http://123.writeboard.com/804de8d7ac7ade4d4 Требования к модели ...
Нужен граббер для CMS DLE.
В общем граббер должен выполнять следующее:
Возможность граббить с большинства сайтов, построенных на этой CMS.
граббер должен отличаться удобным интерфейсом и хорошим качеством граббинга.
Также, в отличие от остальных грабберов, он должен использывать объектную модель представления HTML документа (DomDocument) для получения текста короткой и полной новостей, что бы позволяло избежать некоторых ошибок при парсинге (переносы строк, сделанные в WYSIWYG-редакторе).
Какие вкусности должны присутствовать:
1. Чтобы войти в граббер вы должны быть админом сайта (реализована авторизация в граббере)
2. Возможность граббить очень много страниц.
3. Возможность определения сколко страниц на данном сайте для грабинга + возможность выбрать нужное кол-во страниц типо с такой то страницы и по такую то.
4. Загрузка изображений на сервер.
5. Делает уменьшенную копию картинки, если размеры данной больше чем те, что задаются в настройках(используется bb-тег “thumb”)
6. Наложение водяного знака - должен определять какой ватермарк накладывать чёрный или светлый на картинку.
7. Выбор нескольких категорий для граббинга
8. Загрузка прикрепленных к новости файлов (аттачментов) к себе на сервер - это важное что и требуется в основном от данного граббера
9. Авторизация на сайте-доноре
10. Граббер запоминает, введенные вами, логин и пароль для каждого сайта-донора отдельно, и при следующем заходе в граббер и вводе адреса того сайта, граббер восстановит их
11. Отправляет в модерацию, если поставить соответствующую галочку
12. Проверка существования новости
13. Граббинг тегов к новости если они есть, а если нет то генерит теги из названия новости и категории
в общем всё
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