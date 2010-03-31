Нужен граббер для CMS DLE.

В общем граббер должен выполнять следующее:

Возможность граббить с большинства сайтов, построенных на этой CMS.

граббер должен отличаться удобным интерфейсом и хорошим качеством граббинга.

Также, в отличие от остальных грабберов, он должен использывать объектную модель представления HTML документа (DomDocument) для получения текста короткой и полной новостей, что бы позволяло избежать некоторых ошибок при парсинге (переносы строк, сделанные в WYSIWYG-редакторе).

Какие вкусности должны присутствовать:

1. Чтобы войти в граббер вы должны быть админом сайта (реализована авторизация в граббере)

2. Возможность граббить очень много страниц.

3. Возможность определения сколко страниц на данном сайте для грабинга + возможность выбрать нужное кол-во страниц типо с такой то страницы и по такую то.

4. Загрузка изображений на сервер.

5. Делает уменьшенную копию картинки, если размеры данной больше чем те, что задаются в настройках(используется bb-тег “thumb”)

6. Наложение водяного знака - должен определять какой ватермарк накладывать чёрный или светлый на картинку.

7. Выбор нескольких категорий для граббинга

8. Загрузка прикрепленных к новости файлов (аттачментов) к себе на сервер - это важное что и требуется в основном от данного граббера

9. Авторизация на сайте-доноре

10. Граббер запоминает, введенные вами, логин и пароль для каждого сайта-донора отдельно, и при следующем заходе в граббер и вводе адреса того сайта, граббер восстановит их

11. Отправляет в модерацию, если поставить соответствующую галочку

12. Проверка существования новости

13. Граббинг тегов к новости если они есть, а если нет то генерит теги из названия новости и категории

в общем всё