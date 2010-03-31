Помочь с темой wordpress

Здравствуйте! Вообщем есть сайт с категориями и подкатегориями. Нужно сделать так чтобы у меня выводились подкатегории в левой колонки и чтобы они не пропадали, когда я нажму на одну из этих подкатегории.

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Допустим есть категория Авто, в ней под категории

--бмв

--лада

--мерс

Так вот, когда я буду заходить в подкатегорию лада, нужно чтобы те подкатегории не пропадали.

Задание не сложное, прошу цену не загибать. Бюджет Мал.