Помочь с темой wordpress

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Здравствуйте! Вообщем есть сайт с категориями и подкатегориями. Нужно сделать так чтобы у меня выводились подкатегории в левой колонки и чтобы они не пропадали, когда я нажму на одну из этих подкатегории.

Подробнее:

Допустим есть категория Авто, в ней под категории

--бмв

--лада

--мерс

Так вот, когда я буду заходить в подкатегорию лада, нужно чтобы те подкатегории не пропадали.

Задание не сложное, прошу цену не загибать. Бюджет Мал.

WordPress
15 лет назад
TaifovAziz
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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