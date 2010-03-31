Требуется создание 3-х флеш роликов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок191 просмотр

Требуется создание 3х флеш роликов.

Условия:

Ролик 320 * 240 без ActionScript кода внутри, только анимация, не выходящая за рамки ролика и размера 320 * 240.

Продолжительность роликов 5-10 сек.

ТЗ относительно того, что должно быть в ролике при переписке.

Требуется флешер, с отличным знанием своего дела.

Новичков прошу не беспокоить.

В заявке указывайте ссылки на ваши предыдущие работы.

15 лет назад
GregMM
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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