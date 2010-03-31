Экспорт новостей из MAXSITE CMS в newsland.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка72 просмотра

Необходим плагин, под MAXSITE CMS ( http://max-3000.com )

Плагин должен постить новости из движка мах-cms на сайт www.newsland.ru

При создании новости должен отображаться чекбокс (добавить новость на www.newsland.ru).

В настройках плагина должны быть поля в которых указываем пароль и логин для доступа к сайту www.newsland.ru

15 лет назад
Bayard
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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