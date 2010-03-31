Требуется разработать модель и контроллер, без визуальных форм для простого сервиса управления файлами. Среда - Ruby 1.9.1 , Rails 2.3.5 Общие требования к моделям и процессу разработки: http://123.writeboard.com/804de8d7ac7ade4d4 Требования к модели ...
Добавить функционал в существующий скрипт на perl
Здравствуйте джентльмены
Цель:
Добавить в процедуру обработки прайс-листа функцию присвоения успешно идентифицированным карточкам товара тэгов совпадающих с элементами поля наименование.
Краткое описание:
В процедуру обработки прайс-листов добавляем следующие шаги:
* Определяем карточки товара которым следует присваивать тэги;
* Последовательно перебирая тэги (разрешенные к идентификации) ищем синонимы тэгов в поле "Наименование" строки прайс-листа для каждой из подходящих карточек товара;
* В случае нахождения сходных с синонимами тэгов элементов поля наименования присваиваем карточке товара соответствующие тэги;
Полное описание:
В карточке прайс-листа необходимо создать дропбокс "Присвоение тэгов карточкам товара", варианты значений:
* Не присваивать;
* Только автоматически созданным;
* Всем;
назначение дропбокса управлять присвоением тэгов карточкам товара при обработке прайс-листов.
При обработке прайс-листа проверяем флаг значение дропбокса "Присвоение тэгов карточкам товара", если значения разрешают присвоение тэгов тогда в существующую процедуру обработки добавляем функцию присвоения тэгов карточке товара.
Блок схема процесса: http://infohighway.googlecode.com/files/assign%20tags.png
Описание проекта в целом и ответы на некоторые технические вопросы по проекту http://code.google.com/p/infohighway/
Готов к вопросам по ICQ
Условия сотрудничества:
*Удаленная работа по договору;
*Работы проводятся под девелоперским аккаунтом с соответсвующей БД;
*Синтаксис кода должен удовлетворять http://linux.opennet.ru/base/dev/perlstyle.txt
*Описание изменений в интерфейсе. Формат описания - Wiki;
*Финальный результат, должен быть закоммичен в SVN;
*Оплата по завершении работы;
Пожалуйста, не отвечайте пустыми фразами типа "Сделаю качественно" или "Готов взяться за проект", если готовы взяться за проект без дополнительных вопросов сразу озвучивайте срок/стоимость.
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