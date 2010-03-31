Добавить функционал в существующий скрипт на perl

Здравствуйте джентльмены

Цель:

Добавить в процедуру обработки прайс-листа функцию присвоения успешно идентифицированным карточкам товара тэгов совпадающих с элементами поля наименование.

Краткое описание:

В процедуру обработки прайс-листов добавляем следующие шаги:

* Определяем карточки товара которым следует присваивать тэги;

* Последовательно перебирая тэги (разрешенные к идентификации) ищем синонимы тэгов в поле "Наименование" строки прайс-листа для каждой из подходящих карточек товара;

* В случае нахождения сходных с синонимами тэгов элементов поля наименования присваиваем карточке товара соответствующие тэги;

Полное описание:

В карточке прайс-листа необходимо создать дропбокс "Присвоение тэгов карточкам товара", варианты значений:

* Не присваивать;

* Только автоматически созданным;

* Всем;

назначение дропбокса управлять присвоением тэгов карточкам товара при обработке прайс-листов.

При обработке прайс-листа проверяем флаг значение дропбокса "Присвоение тэгов карточкам товара", если значения разрешают присвоение тэгов тогда в существующую процедуру обработки добавляем функцию присвоения тэгов карточке товара.

Блок схема процесса: http://infohighway.googlecode.com/files/assign%20tags.png

Описание проекта в целом и ответы на некоторые технические вопросы по проекту http://code.google.com/p/infohighway/

Готов к вопросам по ICQ

Условия сотрудничества:

*Удаленная работа по договору;

*Работы проводятся под девелоперским аккаунтом с соответсвующей БД;

*Синтаксис кода должен удовлетворять http://linux.opennet.ru/base/dev/perlstyle.txt

*Описание изменений в интерфейсе. Формат описания - Wiki;

*Финальный результат, должен быть закоммичен в SVN;

*Оплата по завершении работы;

Пожалуйста, не отвечайте пустыми фразами типа "Сделаю качественно" или "Готов взяться за проект", если готовы взяться за проект без дополнительных вопросов сразу озвучивайте срок/стоимость.