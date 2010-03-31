Доработать плагин под MAXSITE CMS

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок78 просмотров

Есть плагин для MAXSITE CMS ( http://max-3000.com )

название плагина - PAGE_ATTACHMENTS. Плагин добавляет изображения в новость через кнопку обзор, на сервер загружается изображение и его превьюшка. Нужно доработать плагин таким образом чтобы он умел подтягивать картинки с сервера, сохранять изображение в папке /uploads/prev и превюшку для него в папке /uploads/prev/mini

В плагин уже вносились изменения. Вышлю исполнителю.

15 лет назад
Bayard
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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