Создание виджета под MAXSITE CMS

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок72 просмотра

Необходим плагин/виджет под MAXSITE CMS ( http://max-3000.com )

Виджет должен выводить в сайдбар сайта информацию о последних темах, последних сообщениях с форума основанного на движке phpbb3. Форум может использовать как свою БД, также БД на которой крутится MAXSITE CMS, также находится на удаленной БД (тоесть на разных хостах с движком)

В настройках плагина должны быть поля в которых указываем данные для подключения к БД форума.

15 лет назад
Bayard
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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