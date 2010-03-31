Создание виджета под MAXSITE CMS

Необходим плагин/виджет под MAXSITE CMS ( http://max-3000.com )

Виджет должен выводить в сайдбар сайта информацию о последних темах, последних сообщениях с форума основанного на движке phpbb3. Форум может использовать как свою БД, также БД на которой крутится MAXSITE CMS, также находится на удаленной БД (тоесть на разных хостах с движком)

В настройках плагина должны быть поля в которых указываем данные для подключения к БД форума.