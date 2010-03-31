Требуется разработать модель и контроллер, без визуальных форм для простого сервиса управления файлами. Среда - Ruby 1.9.1 , Rails 2.3.5 Общие требования к моделям и процессу разработки: http://123.writeboard.com/804de8d7ac7ade4d4 Требования к модели ...
Создание виджета под MAXSITE CMS
Необходим плагин/виджет под MAXSITE CMS ( http://max-3000.com )
Виджет должен выводить в сайдбар сайта информацию о последних темах, последних сообщениях с форума основанного на движке phpbb3. Форум может использовать как свою БД, также БД на которой крутится MAXSITE CMS, также находится на удаленной БД (тоесть на разных хостах с движком)
В настройках плагина должны быть поля в которых указываем данные для подключения к БД форума.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте джентльмены Цель: Добавить в процедуру обработки прайс-листа функцию присвоения успешно идентифицированным карточкам товара тэгов совпадающих с элементами поля наименование. Краткое описание: В процедуру обработки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть плагин для MAXSITE CMS ( http://max-3000.com ) название плагина - PAGE_ATTACHMENTS. Плагин добавляет изображения в новость через кнопку обзор, на сервер загружается изображение и его превьюшка. Нужно доработать плагин таким образом ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходим плагин, под MAXSITE CMS ( http://max-3000.com ) Плагин должен постить новости из движка мах-cms на сайт www.newsland.ru При создании новости должен отображаться чекбокс (добавить новость на www.newsland.ru). ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
1. Карта сайта впихнуть вниз. 2. "Подробнее" где новости делать больше и левее. 3. Там где корзина сверзу , сделать логин и пароль , подогнать по дизайну, позиции. 4. Сделать рамки на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется создание 3х флеш роликов. Условия: Ролик 320 * 240 без ActionScript кода внутри, только анимация, не выходящая за рамки ролика и размера 320 * 240. Продолжительность роликов 5-10 сек. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Необходима функция, которая парсит сайт и при этом сохраняет в базе данных его категориальную структуру. То есть записи БД будут иметь следующий формат: ID URL страницы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать небольшой сайт стандартной конфигурации без наворотов. На любой цмс Бюджет небольшой Выбирать буду по цене Верстка уже ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Здравствуйте! Вообщем есть сайт с категориями и подкатегориями. Нужно сделать так чтобы у меня выводились подкатегории в левой колонки и чтобы они не пропадали, когда я нажму на одну из этих подкатегории. Подробнее: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
В общем граббер должен выполнять следующее: Возможность граббить с большинства сайтов, построенных на этой CMS. граббер должен отличаться удобным интерфейсом и хорошим качеством граббинга. Также, в отличие от ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад